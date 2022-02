Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Wolterdingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto fliegt aus Kurve

Fahrer leicht verletzt (22.02.2022)

Donaueschingen (ots)

Weil er zu schnell unterwegs war hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf der Landesstraße 181 zwischen Bräunlingen und Wolterdingen einen Unfall verursacht. Ein 29-jähriger VW Scirocco Fahrer kam nach einer Rechtskurve ins Schleudern und von der Straße ab. Er landete mit dem Auto, entgegengesetzt zur ursprünglichen Fahrtrichtung, auf einer abschüssigen Wiese. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. An seinem Auto entstand Blechschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro. Ein Abschleppdienst barg das Auto und transportierte es von der Unfallstelle ab.

