Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkrs. RW) Ölnebel löst Brandalarm aus

Schiltach (ots)

In einem metallverarbeitenden Unternehmen "Am Hohenstein" ist am Mittwochmorgen Brandalarm ausgelöst worden. Gegen 5.30 Uhr rückte die Feuerwehr mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus. Ein Brandausbruch gab es in der Firma aber nicht. Wie die Feuerwehr und der Verantwortliche vor Ort feststellten, hatte Ölnebel, der bei der Produktion entstanden war und nicht vollständig abgesaugt wurde, den Alarmmelder ausgelöst. Ein Schaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell