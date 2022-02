Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fußgänger bei Unfall leicht verletzt (22.02.22)

Leichte Verletzungen hat ein Fußgänger bei einem Unfall am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, an der Einmündung Eisenbahnstraße zur Straße "Alter Wall" erlitten. Ein 29 Jahre alter Mann fuhr mit einem Skoda Roomster auf dem "Alten Wall". An der Einmündung zur Eisenbahnstraße bog der 29-Jährige nach links ab und streifte einen 81-jährigen Fußgänger, der die Eisenbahnstraße im Einmündungsbereich überquerte. Der ältere Mann stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

