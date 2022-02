Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Diesel aus Tankbehälter gestohlen (22./23.02.22)

Steißlingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte Diesel aus einem Tankbehälter in einem Waldstück bei Steißlingen gestohlen. Aus dem einem Forstbetrieb gehörenden mobilen Tankbehälter schlauchten die Diebe rund 500 Liter Kraftstoff ab. Aufgrund der Menge ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport einen Transporter oder anderes größeres Fahrzeug benutzten. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten in Steißlingen, Tel. 07738 97014, entgegen.

