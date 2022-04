Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Samstag, 30.04.2022 gegen 14 Uhr befährt ein 90jähriger Nettetaler mit seinem Pedelec die Kreuzstraße in Nettetal-Kaldenkirchen in Richtung Ringweg. An der Einmündung Schindackersweg beachtet er nicht die Vorfahrt der 83jährigen Nettetalerin, die mit ihrem Pkw den Schindackersweg aus Richtung Wasserstraße befährt. Bei dem Verkehrsunfall wird der Radfahrer verletzt und mittels eines Rettungswagens einem Krankenhaus zugeführt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Viersen unter der Telefonnummer 02162/377-0 in Verbindung zu setzen. /tg (352)

