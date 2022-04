Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Raub am Westgraben - Kripo sucht Zeugen

Viersen-Dülken (ots)

Bereits am 24. April kam es im Bereich des Westgrabens in Dülken zu einem Raub, bei dem auch einer der Räuber verletzt wurde. Das Opfer, eine 43-jährige Frau aus Dülken, war gegen 01.00 Uhr zu Fuß in einer Gasse von Edeka in Richtung Lange Straße unterwegs, als sie von zwei Unbekannten angegangen wurde. Ein Täter hielt die Frau fest, und sie bekam einen Schlag gegen den Kopf. Sie ging zu Boden, und die Täter entleerten den Rucksack. Als die Dülkenerin wieder auf den Beinen stand, setzte sie sich zur Wehr und verletzte dabei einen der Räuber möglicherweise nicht unerheblich im Gesicht. Mit ihrer Beute, einer Halskette mit Anhänger und einer schwarzen Lederweste, flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Lediglich den Täter, der die Wehrfähigkeit der 43-Jährigen zu spüren bekommen hatte, konnte die Frau beschreiben: Er hat dunkle Locken, die Seiten waren kurz. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat den beziehungsweise die Tatverdächtigen zur tatrelevanten Zeit beobachtet? Wer kennt jemanden, der seit dem vergangenen Wochenende Verletzungen im Gesicht hat? Hinweise bitte über die 02162/377-0. /wg (349)

