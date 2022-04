Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Schwerpunktkontrolle für mehr Radfahrsicherheit

Kreis Viersen (ots)

Unfälle passieren nicht einfach so, es gibt immer eine Ursache. Und es gibt die unterschiedlichsten Faktoren, die dazu führen können, dass sich Teilnehmende im Straßenverkehr falsch verhalten, die dann einen Unfall als Folge haben können. Ziel der polizeilichen Analyse und Maßnahmen ist es, Ursachen entgegenzutreten und so Unfälle zu verhindern. Am gestrigen Donnerstag waren annähernd 20 Einsatzkräfte unterwegs, um Unfälle zu verhindern. Mehr Radfahrsicherheit. Das bedeutete gestern, dass falsches Verhalten von Kfz-Führenden und Radfahrenden gleichermaßen konsequent geahndet wurde. Denn bei etwa der Hälfte der Unfälle, bei denen Rad- oder Pedelec-Fahrende beteiligt sind, haben diese die Ursache selbst gesetzt. Insgesamt ahndeten die Einsatzkräfte 38 Verstöße von Radfahrern. Die Benutzung des falschen Radwegs, 'Stöpsel' in den Ohren oder technische Mängel an den Fahrzeugen waren die häufigsten Gründe. Bei den motorisierten Fahrzeugführenden schlugen 73 Verwarnungen zu Buche. Davon waren alleine 19 Verwarnungen wegen des Nichtbeachtens des Stopp-Schildes. Und hier zurück zur Verhaltensänderung als Ursachenbekämpfung: Mal eben schnell abbiegen, mal eben schnell wenden, bei der von grün auf gelb umspringender Ampel Gas geben statt zu bremsen. Bitte nicht! Gerne wiederholen wir unseren Appell: Fahren Sie mit Übersicht und nehmen Sie Rücksicht. Schauen Sie lieber noch mal hin, bevor Sie abbiegen. Denn Fehler beim Abbiegen ist immer noch eine Hauptunfallursache. Kommen Sie gut ins und durchs Wochenende. /wg (347)

