Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 220428 Brüggen-Bracht: Autofahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Brüggen-Bracht (ots)

Am Donnerstag gegen 13 Uhr ist es im Kreuzungsbereich B221/Stiegstraße in Brüggen- Bracht zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW gekommen. Eine 38-Jährige PKW-Fahrerin befuhr die B221 aus Richtung Kaldenkirchen in Fahrtrichtung Bracht. Im Kreuzungsbereich Stiegstraße wollte sie nach links abbiegen und kollidierte mit einem entgegenkommenden 71-Jährigen PKW-Fahrer aus Brüggen, welcher die B221 aus Richtung Brüggen in Fahrtrichtung Kaldenkirchen befuhr. Durch den Aufprall wurde der PKW der Straelenerin gegen den LKW eines 45-Jährigen Kempeners geschleudert. Die 38-Jährige aus Straelen wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich vorübergehend gesperrt. /BJ (346)

