Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungsbrand mit teilweisem Überspringen in den Dachstuhl

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - Am heutigen Tag kam es in Bad Salzdetfurth, Oberstraße, zu einem Wohnungsbrand. Der Brand ging teilweise in den Dachstuhl über.

Gegen 14:40 Uhr meldeten diverse Personen bei Feuerwehr und Polizei einen Dachstuhlbrand in der Bahnhofstraße bzw. Oberstraße. Sofort wurden umfangreiche Kräfte von Polizei und Feuerwehr alarmiert.

Aufgrund der direkten Nähe zum Feuerwehrhaus waren die Einsatzkräfte sehr schnell vor Ort. Flammen schlugen zu diesem Zeitpunkt bereits aus einem Erker im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Der Brand drang teilweise in den Dachstuhl ein. Über die Drehleiter von außen und einem Innenangriff gelang es den Feuerwehrkräften den Brand unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Die Nachlöscharbeiten zogen sich dann allerdings hin, da immer wieder Glutnester in der Zwischendecke auftauchten. Gegen 16:40 Uhr meldete die Feuerwehr "Feuer aus". Zum Brandzeitpunkt befand sich niemand in der Wohnung. Die Wohnung wurde durch den Brand komplett in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenssumme wird derzeit auf mindestens 75.000 Euro geschätzt.

Bei einer ersten Sichtung der Wohnung konnte die Brandursache nicht ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat der PI Hildesheim übernommen.

Während der Löscharbeiten mussten die Bahnhofstraße und die Oberstraße für den Verkehr komplett gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen.

Im Einsatz befanden sich rund 50 ehrenamtliche Helfer der Freiwilligen Feuerwehren Bad Salzdetfurth und Wehrstedt, sowie der Feuerwehrtechnischen Zentrale. Die Einsatzleitung hatte der Ortsbrandmeister Bad Salzdetfurth, Sebastian Kälz.

Gegen 17:20 Uhr konnten alle Absperrungen aufgehoben werden.

