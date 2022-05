Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Benrad-Nord: Auto landet in Böschung - Drei Personen leicht verletzt

Krefeld (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend gegen 18:10 Uhr befuhr ein mit drei Männern besetztes Auto aus Richtung St. Tönis kommend die Oberbendrader Straße in Krefeld. Hierbei verlor der 18-jährige Fahrzeugführer des VW in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr rechts neben der Fahrbahn in eine Böschung. Die drei 18-jährigen Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, zwei von Ihnen wurden zunächst mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Da der Verdacht bestand, dass der Unfall unter dem Einfluss von Alkohol verursacht wurde, wurden Blutproben entnommen. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren.

