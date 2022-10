Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer unter Drogeneinfluss (12.10.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr hat die Polizei einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer auf der Dürrheimer Straße kontrolliert. Bei einem 33-jährigen Audi Fahrer bemerkten die Beamten Drogeneinfluss, was ein Vortest bestätigte. Der Mann musste eine Blutprobe abgebeben und, da er nicht in Deutschland wohnt, eine sofortige Sicherheitsleistung in Höhe von über 500 Euro bezahlen. Das Auto musste er vorläufig stehen lassen.

