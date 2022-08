POL-PDNR: Vandalismus an Teichanlage

Bad Hönningen (ots) - Am frühen Mittwochmorgen kam es an der L 87 zwischen Bad Hönningen und Rheinbrohl zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer befuhr gegen 04:00 Uhr einen neben der L 87 gelegenen Weg. In der Nähe der Straße Theisfloss wollte ein Pkw auf die L 87 abbiegen und überquerte den Weg. Hierbei übersah er den Fahrradfahrer, der stürzte und sich leicht verletzte. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder ...

mehr