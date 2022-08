Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Frontalzusammenstoß auf der Bornbergstraße

Dattenberg (ots)

Am Mittwochvormittag stießen zwei Pkw im Begegnungsverkehr frontal aufeinander, beide Pkw-Fahrer wurden verletzt. Nach den polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 22-jähriger Fahrer die Bornbergstraße abschüssig in Richtung Wallen. In einer Rechtskurve kam er nach links über die Fahrbahnmitte, und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 71-jährigen Fahrers zusammen. Beide Fahrer verletzten sich und mussten ärztlich versorgt werden. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

