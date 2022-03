Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: zündelnde Jugendliche verursachen kleinere Flächenbrände

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 23.03.2022, gegen 13.25 Uhr, brannte an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße und Pestalozzistraße eine kleinere Grünfläche. Kurze Zeit später wurde in der Konrad-Adenauer-Straße, an der Einmündung zur Inzlinger Straße, eine weitere kleinere brennende Grünfläche festgestellt. Die Feuerwehr konnte beide Brände schnell ablöschen. Gemäß Zeugen sollen für die Brände drei Jugendliche verantwortlich gewesen sein, welche beim Zündeln beobachtet wurden. Trotz einer intensiven Suche durch die Polizei konnten diese nicht mehr festgestellt werden.

