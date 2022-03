Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Fußgänger betritt unvermittelt die Fahrbahn und wird von Pkw gestreift

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 23.03.2022, gegen 19.10 Uhr, war ein 34-jähriger Fußgänger auf dem Gehweg in der Hauptstraße unterwegs, als er kurz vor der Einmündung zur Dossenbacher Straße unvermittelt die Fahrbahn betrat und dabei von einem vorbeifahrenden Pkw gestreift wurde. Dank der Reaktion der 22-jährigen Pkw-Fahrerin konnte wohl Schlimmeres verhindert werden, da sie die Situation erkannte und mit ihrem Pkw noch nach links ausweichen konnte. Der Fußgänger wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte diesen in ein Krankenhaus. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von fast 2,5 Promille. Während der Unfallaufnahme war die Hauptstraße einseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell