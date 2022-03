Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Nach einem missglückten Diebstahl läuft Diesel ins Erdreich - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 23.03.2022, sind nach einem missglückten Diebstahl bei Albbruck ca. 800 Liter Diesel ins Erdreich gelaufen. Unbekannte Tatverdächtige hatten zunächst einen Radlader von einem umzäunten Abstellplatz im Gewerbegebiet Am Mühlebach gestohlen und waren damit zu einer nahen Baustelle gefahren, die direkt an der B 34 liegt. Dort wurde ein Dieselfass auf den Frontlader geladen, um dies offensichtlich zu entwenden. Bei der Durchfahrt eines Grabens fiel dieses jedoch von der Gabel. Durch den Aufprall dürfte sich das Auslassventil geöffnet haben und ca. 800 Liter Diesel flossen in die Erde. Das betroffene Erdreich musste abgetragen werden. Die Tatzeit lag genau zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 06:30 Uhr. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder andere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0, zu melden.

