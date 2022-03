Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Diebstahl von zwei Fahrrädern verhindert

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 24.03.2022, kurz nach 03.00 Uhr, verhinderte ein 48-jähriger Mann in der Fichtenstraße den Diebstahl von zwei Fahrrädern. Der 48-Jährige überraschte im Hinterhof des Wohnhauses zwei männliche Personen, welche jeweils ein Fahrrad davon schoben. Beim Erkennen des 48-Jährigen ergriffen die zwei Männer sofort die Flucht. Die zwei Mountainbikes ließen sie zurück. Die zwei Mountainbikes stand zuvor in einem hinter dem Wohnhaus befindlichen, verschlossenen Fahrradunterstand, welcher von den Männern aufgebrochen wurde. Auch wurde an der Örtlichkeit eine Gartenhütte durchsucht und Getränke zum Abtransport bereitgestellt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell