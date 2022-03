Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall im Turbinenkreisel - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine Frau fuhr mit ihrem grauen VW Passat am Mittwoch, 23.03.2022, kurz vor 13.00 Uhr, von Karsau kommend in den Turbinenkreisel ein. Hinter ihr fuhr ebenfalls ein Lastkraftwagen mit einem Anhänger in den Kreisel. Im Kreisel soll der Lastkraftwagen links an dem VW Passat vorbeigefahren sein und dabei habe das Zugfahrzeug die hintere linke Seite des Pkw touchiert. Der Lastkraftwagen fuhr dann bis in die Großmattstraße weiter. Der gesamte Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 9.000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallhergang machen können.

