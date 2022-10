Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Hüfingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Streifvorgang zwischen Lkw und Pkw auf der B 27 (14.10.2022)

(Hüfingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Am Freitagmorgen um 7:30Uhr ist es auf der B 27 zwischen Bad-Dürrheim und Hüfingen zu einem Unfall zwischen einem Lkw mit Anhänger und einem Pkw gekommen. Beide Fahrzeuge befuhren nebeneinander die B 27 in Richtung Hüfingen. Kurz vor dem Zubringer nach Allmendshofen kam es zwischen der 29-jährigen Fahrerin eines BMW Mini und dem 59-jährigen Fahrer eines Lkw Mercedes-Benz Sprinter mit Anhänger zu einer seitlichen Kollision. Verletzt wurde niemand der Beteiligten. Am Auto und am Anhänger entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Aufgrund von widersprüchlichen Angaben der Beteiligten zu den Fahrzeugpositionen zum Zeitpunkt der Kollision werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771/837830 in Verbindung zu setzen (AM).

