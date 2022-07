POL-PDLD: Germersheim - Überholversuch endet mit Strafanzeige

Germersheim (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte am Dienstag, 19.07.2022 zwischen 12:00 und 14:00 Uhr einen in der Straße "Am Meßplatz" in Germersheim geparkten Pkw. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 3000 EUR zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail an ...

