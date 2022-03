POL-GM: Schmierfinken im Bereich des Rathauses

Lindlar (ots) - Aus einer Kapelle in der Straße "Burg" haben Langfinger am Wochenende den Opferstock gestohlen. Im Tatzeitraum zwischen 7:30 Uhr am Samstag und 7:30 Uhr am Sonntag (20. März) betraten die Täter die Kapelle und entfernte den fest montierten Opferstock gewaltsam aus der Wand. Es handelt sich um einen Metallkasten der Größe 15 x 15 x 15 cm Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von ...

mehr