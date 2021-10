Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kind verletzt sich bei Unfall

Molschleben (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 15.15 Uhr in der Gothaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Skoda war mit seinem Fahrzeug in Richtung Friemar unterwegs, als eine 9-Jährige plötzlich die Fahrbahn überquerte. Es kam zur Kollision, wobei sich das Mädchen verletzte. Sie kam ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Die Polizei ermittelt derzeit zum genauen Unfallhergang. (db)

