Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Einbruch in Firma

Schwegenheim (ots)

In der Zeit von Montag, den 18.07.22, auf Dienstag, den 19.07.22, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen eines Firmengeländes in der Straße "Im Brühl" in Schwegenheim. Aus dem Gebäude wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

