POL-PDLD: BAB65, AS Haßloch - Verkehrsunfall beim Auffahren auf die Autobahn

BAB65, AS Haßloch (ots)

Am Abend des 19. Juli ereignete sich gegen 18:25 Uhr im Bereich des Beschleunigungsstreifens der Anschlussstelle Haßloch in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr eine 20-Jährige aus dem Kreis Bad Dürkheim im selben Moment auf die Autobahn auf als ein 38-Jähriger Neustadter vom linken auf den rechten Fahrstreifen zurück wechselte, nachdem er zuvor einem weiteren PKW die Auffahrt auf die Autobahn gewährt hatte. Beide PKW stießen auf dem rechten Fahrstreifen zusammen. In Folge des Unfalls wurde der PKW der 20-Jährigen ca. 50 Meter weit von der Autobahn ins angrenzende Feld geschleudert, wo er zum Stehen kam. Alle vier Insassen des PKW der 20-Jährigen, darunter ein acht Monate alter Säugling, wurden leicht verletzt. Der 38-Jährige wurde nicht verletzt. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Edenkoben (06323-9550) zu melden.

