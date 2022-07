Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Jugendliche sabotieren Regionalexpress

Pritzier/Schwerin (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, den 22. Juli 2022 haben offensichtlich vier Jugendliche einen Regionalexpress sabotiert. Als sich der RE 4337 von Hamburg nach Rostock auf Höhe der Ortschaft Pritzier befand, öffneten die Jugendlichen mittels eines Vierkantschlüssels die Schaltkästen in den Wagen 2 und 3 und stellten den Strom ab. Der Regionalexpress wurde daraufhin über Batterie betrieben und es kam zum Ausfall der Klimaanlage. Zusätzlich schalteten sie die Seitenberechtigungsschalter in die umgekehrte Richtung. Hierdurch öffneten sich die Zugtüren beim Halt am Bahnsteig auf der verkehrten Seite. Der sofort alarmierte Zugbegleiter begab sich daraufhin zum betreffenden Wagen, stellte die Manipulation fest und konnte diese beseitigen. Hierbei konnte er vier männliche Jugendliche wahrnehmen, die sich bei seiner Annäherung in den hinteren Teil des Zuges absetzten. Mit planmäßigen Halt am Hauptbahnhof Schwerin verließen die Jugendlichen den Zug und entfernten sich in unbekannte Richtung. Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Störung öffentlicher Betriebe eingeleitet. Zur Täterermittlungen wird hierzu vorerst vorhandenes Foto- und Videomaterial gesichtet und ausgewertet. Darüber hinaus bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer konnte die Tat beobachten oder kann sachdienliche Angaben zum Sachverhalt bzw. zu verdächtigen Person machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

