Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Fünfköpfige Männergruppe hantiert mit Messer im Zug und tätigt ausländerfeindliche Äußerungen

Rostock (ots)

Eine 43-jährige pakistanische Staatsangehörige fühlte sich am vergangenen Freitag, den 08. Juli 2022, durch eine Gruppe junger Männer bedroht und war verängstigt. Die Frau saß der männlichen Personengruppe mit dem Rücken gekehrt in der aus Hamburg kommenden Regionalbahn in Richtung Rostock. Sie nahm wahr, wie die Männer mit einem Messer hantierten und wiederholt ausländerfeindliche Äußerungen u. a. auch welche, die sich gegen das Leben von ausländischen Mitbürgern richteten, tätigten. Zu diesem Zeitpunkt sollen sich noch weitere Personen mit Migrationshintergrund im Abteil befunden haben. Aus Angst verließ die Pakistani am Bahnhof Bützow den Zug, um mit einem Folgezug die Weiterfahrt anzutreten. Zuvor verständigte sie die Beamten der Bundespolizei über den Sachverhalt. Diese begaben sich zur Ankunft des Zuges aus Hamburg zum Bahnsteig. Hier konnten sie die fünfköpfige Personengruppe aus dem Raum Vorpommern-Rügen feststellen. Die Männer im Alter von 21 bis 26 Jahren wiesen sich alle mit einem Bundespersonalausweis aus, verneinten gegenüber den Beamten die Äußerungen getätigt und mit einem Messer herumhantiert zu haben. Bei der Durchsuchung des Rucksacks einer der Männer konnte ein Messer mit einer Klingenlänge von 16 cm aufgefunden werden. Dieser gab an, dass Messer in Schwerin gekauft zu haben und wollte es nunmehr nach Hause bringen. Das Messer war weder verpackt noch konnte er einen Kaufbeleg vorweisen. Gegen die fünf Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Das Messer wurde beschlagnahmt.

