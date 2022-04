Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Zu schnell und betrunken

An einer Laterne endete die Fahrt eines 20-Jährigen am Donnerstag in Erbach.

Der Unfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr im Wernauer Weg. Der 20-Jährige fuhr mit seinem VW in Richtung Egginger Straße. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und Alkoholisierung verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto. Zunächst streifte er einen parkenden Skoda. Im weiteren Verlauf fuhr er auf den Gehweg und kam an einer Laterne und Hecke zum Stehen. Ein 37-Jähriger hatte den Unfall bemerkt und sprach den Unfallverursacher an. Der 20-Jährige stieg in sein Auto ein und wollte wegfahren. Das versuchte der 37-Jährige zu verhindern. Der 20-Jährige konnte sein Auto jedoch starten und fuhr rückwärts. Durch die offene Fahrertür wurde der 37-Jährige leicht erfasst. Dabei erlitt dieser leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Der 20-Jährige flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei konnte ihn kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift antreffen. Ein Alkomattest ergab, dass der junge Mann deutlich zu viel getrunken hatte. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Schaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf etwa 7.500 Euro. Die Schadenshöhe an der Laterne und Hecke ist nicht bekannt.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätz. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle sowie körperliche und geistige Fitness!

