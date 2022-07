Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Holzhütte aufgebrochen++ Wiesmoor - Mehrere Scheiben eingeschlagen++ Ihlow/Riepe - Zunächst ungeklärte Rauchentwicklung erwies sich als Lagerfeuer

Aurich Kriminalitätsgeschehen (ots)

In der Tatzeit von letzter Woche Mittwochmittag bis Sonntagvormittag wurde auf einem rückwärtigen Grundstück im Hoheberger Weg die Eingangstür einer Holzhütte beschädigt. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich ungehindert Zutritt auf das Grundstück und manipulierten anschließend an der Holztür. Aus dem Inneren der Hütte wurde nichts mitgenommen. Täterhinweise werden an die Auricher Polizei unter 04941/606-215 erbeten.

In der Nacht zu Sonntag, den 24.07.2022, wurden auf einem Parkplatz Am Rathaus in Wiesmoor die Scheiben eines dort abgestellten VW Golf eingeschlagen. Anschließend entwendeten die PKW-Aufbrecher eine Geldbörse, ein IPhone sowie eine schwarze Sporttasche mit Bekleidung aus dem Fahrzeuginneren. Täterhinweise nimmt die Wiesmoorer Polizei unter 04944/ 91405-0 entgegen.

Am Sonntagabend, gegen 21.40 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle eine ungeklärte Rauchentwicklung Am Fehntjer Tief in Riepe gemeldet. Mitarbeiter der Feuerwehr fanden die Ursache heraus, es wurde ein Lagerfeuer auf einem Feld angezündet. Bei der landwirtschaftlichen Fläche handelt es sich nach Angaben der Mitarbeiter der Feuerwehr um Moorboden. Drei junge Männer im Alter von 16,19 und 24 Jahren stehen in Verdacht das Feuer entzündet zu haben. Gegen das Trio wird jetzt wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr ermittelt.

