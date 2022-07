Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Fußgängerin schwer verletzt

Ihlow/Bangstede - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Großefehn - Zusammenstoß an Kreuzung

Aurich - Mofafahrer schwer verletzt

Wirdum - Spiegelunfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fußgängerin schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Aurich schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 73 Jahre alte Peugeot-Fahrerin gegen 14.30 Uhr auf der Burgstraße und wollte nach links auf den Parkplatz eines Hotels fahren. Hierbei übersah sie eine 91 Jahre alte Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen. Die 91-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Ihlow/Bangstede - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Personen sind am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Bangstede verletzt worden. Ein 37 Jahre alter Ford-Fahrer wollte um kurz nach 16 Uhr rückwärts aus einer Grundstücksauffahrt in der Loogstraße auf die Fahrbahn fahren. Hierbei stieß er mit einer 19-jährigen Opel-Fahrerin zusammen. Die 19-Jährige wurde schwer, der 37-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Großefehn - Zusammenstoß an Kreuzung

Drei Fahrzeuge sind am Donnerstag in Großefehn zusammengestoßen. Gegen 17.15 Uhr fuhr eine 20 Jahre alte Fahrerin eines BMW Mini auf dem Postweg in Richtung Aurich-Oldendorf und wollte nach links auf die Oldendorfer Straße einbiegen. Hierbei stieß sie mit einem entgegenkommenden 25-jährigen Skoda-Fahrer zusammen. Der Skoda wurde durch den Aufprall gegen einen Mercedes geschleudert, der hinter dem Mini in Richtung Oldendorf fuhr. Der Skoda-Fahrer wurde leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Aurich - Mofafahrer schwer verletzt

Ein Mofafahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Aurich-Plaggenburg schwer verletzt worden. Der 34-Jährige fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 18 Uhr mit dem Mofa auf der Esenser Straße in Richtung Wittmund und wollte nach links auf eine Auffahrt abbiegen. Ein nachfolgender 60 Jahre alter Wohnmobil-Fahrer setzte jedoch zum Überholen an und stieß mit ihm zusammen. Der Mofafahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Wirdum - Spiegelunfall

Auf der Loppersumer Straße in Wirdum kam es am Mittwoch gegen 17 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr aus Richtung Wirdum kommend in Richtung Loppersum und geriet in einer Linkskurve offenbar in den Gegenverkehr. Das Auto stieß mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen an den Außenspiegeln zusammen. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Loppersum fort. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

