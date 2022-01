Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Schule.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22./23.01.2022) drangen Unbekannte in das Gymnasium in der Straße Rampendahl ein. Die Täter beschädigten ein Fenster und stahlen einen Computer und Musikboxen im Wert von etwa 450 Euro. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

