POL-LIP: Detmold. Kat-Diebe festgenommen.

Der Anruf eines Anwohners führte die Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (20./21.01.2022) auf die Spur dreier Männer, die im dringenden Tatverdacht stehen, Katalysatoren zu stehlen. Der Zeuge hatte drei Personen auf einem Parkplatz in der Hornschen Straße beobachtet, die sich an zwei Autos zu schaffen machten. Sie entwendeten den Katalysator eines geparkten VW Golfs und begannen, den eines Polos loszuschneiden, bevor sie schließlich in einem Van in Richtung Paulinenstraße verschwanden. Dank der umfassenden Beobachtungen des Zeugen stießen die Einsatzkräfte im Rahmen der Fahndung schnell auf den Wagen mit den drei Männern. Es handelt sich um einen 25-, einen 33- und einen 34-Jährigen, die einschlägig polizeibekannt sind. Die Männer wurden festgenommen und ihr Wagen sichergestellt. Am Freitag wurde sie der Haftrichterin vorgestellt, die die Untersuchungshaft für alle verhängte.

