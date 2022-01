Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde-Elbrinxen. Versuchter Geldautomatenaufbruch.

Lippe (ots)

In der Nacht (24.01.2022) versuchten Unbekannte kurz vor 2:30 Uhr einen Geldautomaten in der Oberen Dorfstraße aufzubrechen. Die Täter knackten die Eingangstür der Sparkassenfiliale, scheiterten jedoch an dem Geldautomaten. Dabei richteten sie erheblichen Sachschaden an. Zur Tatzeit wurden zwei Männer beobachtet, die in eine schwarze Mercedes-A-Klasse mit lippischen Kennzeichen stiegen und in Richtung Lügde davonfuhren. Umgehend leitete die Polizei Fahndungsmaßnahmen ein. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Hinweise zum Einbruch, auf mögliche Tatverdächtige und das möglicherweise verwendete Fahrzeug richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell