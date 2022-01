Polizei Lippe

POL-LIP: Lage, Kaminbrand in Einfamilienhaus

Lippe (ots)

Am Freitag, 21.01.2022 fängt gegen 18:40 Uhr die Dachverkleidung neben einem Kamin in einem freistehenden Einfamilienwohnhaus bei Renovierungsarbeiten an zu brennen. Die Bewohner versuchen vergeblich, das Feuer selbst zu löschen. Erst die Feuerwehr bekommt den Kaminbrand unter Kontrolle. Menschen kommen nicht zu Schaden; an dem Gebäude entsteht Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell