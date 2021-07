Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mutmaßlicher Parfümdieb festgenommen

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, gegen 12:00 Uhr, meldet der Besitzer eines Geschäftes in der Hauptstraße, dass ein "rumänisch" aussehender Mann mit schwarzen Jogginghosen mit Streifen und einem Rucksack versucht, hochwertiges Parfüm zu verkaufen. Die Person kann am Robert-Schelp-Platz fußläufig unterwegs in Richtung Dankelsbachstraße kontrolliert werden. Es handelte sich tatsächlich um einen 33-jährigen Mann aus Rumänien. Er hatte einen neuwertigen Rucksack mit circa 70 Flaschen Parfüm, darunter eine Vielzahl von Parfümtestern, dabei. Da er über die Herkunft der Flaschen keinerlei Angaben machen kann, werden diese sowie der vermutlich ebenfalls gestohlene Rucksack sichergestellt. Unter anderem handelte es sich um Versace - Bright Crystal, Dolce&Gabbana - Sicily sowie L'imperatice, Chanel - Chance sowie Allure, außerdem Parfüm der Marken Kenzo, Lacoste, Aventus, Calvin Klein, Boss, Carolina Herrera, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Giorgio Armani u.s.w.. Der Gesamtwert dürfte bei 1000 bis 2000 Euro liegen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell