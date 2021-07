Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drei Unfallfluchten

Pirmasens und Ruppertsweiler (ots)

Zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 06:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in Höhe Orleansstraße 14 und in Fahrtrichtung Königstraße, am Fahrbahnrand geparkten, Mercedes Kleinbus. Der Bus wurde wohl beim Vorbeifahren gestreift, wobei die linke Fahrzeugseite einen Schaden in Höhe von geschätzten 1000 Euro davontrug.

Am vergangenen Mittwoch, 21.07., zwischen 10:00 und 12:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen auf dem Parkplatz des Hornbach-Baumarktes geparkten Mazda CX 5. Der Schaden am hinteren Kotflügel in Höhe von geschätzten 1000 Euro dürfte von einem Einkaufswagen stammen.

Die dritte Unfallflucht ereignete sich am Sonntag, zwischen 18:00 und 23:00 Uhr, in Ruppertsweiler in der Lemberger Straße gegenüber der Firma Röchling. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken die hintere linke Tür eines dort in Fahrtrichtung "Am Starkenbrunnen" geparkten Dreier-BMW. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zu dieser Zeit herrschte dort reges Verkehrsaufkommen wegen des Sportfestes des "FC Ruppertsweiler".

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

