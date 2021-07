Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in eine Kellerwerkstatt eines Einfamilienhauses

Rumbach (ots)

Am Dienstag, zwischen 01:00 und 17:30 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter, in eine im Keller gelegene Werkstatt eines Einfamilienhauses in der Ortsstraße einzubrechen. Es blieb beim Versuch, da das Aufhebeln der Holztüren scheiterte. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell