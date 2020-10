Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Zigarettenautomat aufgesprengt

Unbekannte haben in der Nacht einen Zigarettenautomat in Neschen aufgesprengt.

Ein Zeuge hatte in der Nacht zum 08.10. (04:25 Uhr) einen lauten Knall gehört. Ein paar Meter weiter hatten Unbekannte einen Zigarettenautomaten, der an der Neschener Straße stehlt, gesprengt. Zigarettenpackungen lagen verstreut herum. Was genau gestohlen wurde, konnte bei Anzeigenaufnahme nicht gesagt werden.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

