POL-AUR: Neuharlingersiel - Auto beschädigt

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag am Fähranleger in Neuharlingersiel. Ein bislang Unbekannter beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz, Am Hafen Ost, einen Volvo V70 und verursachte einen Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 15 Uhr und 18 Uhr. Bereits am Wochenende war vor der Jugendherberge in Neuharlingersiel außerdem der Lack des Volvos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden. Sachdienliche Hinweise zu den beiden Vorfällen nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 926500.

