Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Diebstahl von Kupferrohren

Norden - Auto brannte

Norderney - Segelyacht aufgebrochen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Diebstahl von Kupferrohren

In Wiesmoor kam es zu einem Diebstahl von Kupferrohren. Unbekannte entwendeten an einem Haus in der Wittmunder Straße in Höhe Klingerweg sämtliche Dachrinnen und Fallrohre aus Kupfer mitsamt Zubehör. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 09.07.2022 bis zum 18.07.2022. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Norden - Auto brannte

Im Warfenweg in Norden ist in der Nacht zu Donnerstag ein Auto in Brand geraten. Das Feuer wurde gegen 1.10 Uhr gemeldet und die Einsatzkräfte alarmiert. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen schnell zu löschen, das Auto war jedoch nicht mehr zu retten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Norderney - Segelyacht aufgebrochen

Zu einem Diebstahl aus einer Segelyacht kam es auf Norderney. Unbekannte brachen nach ersten Erkenntnissen auf dem Hafengelände der Insel ein Segelboot auf und entwendeten diverse elektronische Geräte. Das Boot befand sich zur Tatzeit an Land auf einem Trailer. Die Tatzeit ist zwischen Freitag, 12 Uhr, und Mittwoch, 10.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norderney entgegen unter Telefon 04932 92980.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell