POL-AUR: Upgant-Schott - Tödlicher Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Tödlicher Verkehrsunfall

In Upgant-Schott kam es am Mittwoch auf der Bundesstraße 72 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen stießen gegen 14.30 Uhr ein Seat und ein Audi in Höhe Siegelsum im Begegnungsverkehr zusammen. Eine Person wurde lebensgefährlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Eine weitere Person wurde schwer und eine dritte Person leicht verletzt. Der Rettungsdienst, die Feuerwehr und auch ein Rettungshubschrauber waren vor Ort. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es wird nachberichtet.

