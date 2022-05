Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Spiegel streifen sich - Unfallflucht

Grünstadt Asselheim (ots)

Am gestrigen Montag, 16.05.22, kam es auf der L 395 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich einer der Beteiligten unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein 19 Jahre alter Pkw-Fahrer befuhr gegen 09:40 Uhr die Strecke durchs Eistal von Grünstadt kommend in Richtung Mertesheim. Etwa in Höhe des Wasserwerks sei ihm ein schwarzer Kleinwagen auf seiner Spur entgegengekommen. Trotz eines Ausweichversuchs des 19-Jährigen kam es zur Berührung beider Außenspiegel. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt entgegen. An dem Pkw des 19-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

