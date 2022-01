Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zaun beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen kaputten Gartenzaun meldete am Donnerstagabend ein 67-Jähriger aus Bucha. Grund hierfür war eine Begegnung mit einem Viehtransporter. Ein 63-Jähriger lenkte seinen LKW von Pösen aus in Richtung Bucha und befuhr dazu die Dorfstraße. In einer engen Rechtskurve beschädigte dann der Auflieger des Gespanns den Gartenzaun des Mitteilers, sodass zwei Zaunsfelder beschädigt wurden und ein Schaden von schätzungsweise 100 Euro entstand.

