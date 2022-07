Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 23.07.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Aurich - Diebstahl in einem Sportladen

In Aurich kam es am Freitag, 22.07.2022, gegen 17:24 Uhr zu einem Diebstahl in einem Sportbekleidungsgeschäft in der Norderstraße. Nachdem ein Mitarbeiter abgelenkt wurde, entwendete der zweite Täter ein Paar Sneaker und flüchtet vom Tatort. Nach kurzer Verfolgung kann jedoch der Täter durch einen aufmerksamen Zeugen festgehalten werden. Bei den Tätern handelt es sich um einen 31jährigen Mann aus Großheide und einen 37jährigen Mann aus Aurich. Gegen die beiden Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Strafverschärfend wirkt sich für die beiden Beschuldigten aus, dass einer der Täter ein Taschenmesser und einen Teleskopschlagstock bei dem Diebstahl mit sich führte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Aurich - Fahruntüchtige Autofahrer

In Aurich überprüften Polizeibeamte am Freitag, 22.07.2022, um 18:57 Uhr, einen 48jährigen Fahrer eines Renault auf der Leerer Landstraße. Bei der polizeilichen Kontrolle stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem Mann aus Aurich fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,63 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Gegen 21:51 Uhr wurde ein 47jähriger Nissan-Fahrer ebenfalls auf der Leerer Landstraße durch Polizeibeamte kontrolliert. Bei dieser Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer aus Utarp Drogen konsumiert hatte. Dem Mann wurde nach einem positiven Drogen-Vortest eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ihlow - Betrunkener Fahrzeugführer

In Ihlow wurde durch eine aufmerksame Zeugin ein offensichtlich betrunkener Fahrzeugführer gemeldet, der in Schlangenlinien mit seinem Transporter die Blitzstraße befuhr. Bei der polizeilichen Überprüfung stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, sein Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt. Strafrechtlich muss sich jetzt der Mann verantworten.

Landkreis Wittmund

Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein blauer Opel Insignia wurde am Freitag auf einem Parkplatz an der Straße Schwerinsgroden in Harlesiel beschädigt. Eine bislang unbekannte Person touchierte den Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von 11:30 Uhr bis 19:15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Blomberg - Zwei Verletzte nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Blomberg sind in der Nacht zum Samstag zwei Menschen verletzt worden. Eine 26-jährige Frau aus Schweindorf fuhr gegen 3:30 Uhr mit ihrem Audi A3 von einem Grundstück auf die Hauptstraße. Hier stieß sie mit dem Opel Astra eines 39-jährigen Mannes aus Blomberg zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden die 26-Jährige und ihre ebenfalls 26-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Opelfahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Krummhörn - Alkoholisiert unterwegs

Ein 33-jähriger Mann aus Hinte ist am frühen Samstag gegen 02:50 Uhr mit seinem Pkw auf der Uttumer Straße in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Im Verlauf der Kontrolle wurde bei dem Mann Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Durch einen Arzt wurde dem Mann daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 33-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell