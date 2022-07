Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 24.07.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl eines E-Scooters

Am Freitagabend zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr wurde in der Straße Gasthaushelmer in Georgsfeld ein dort verschlossen abgestellter E-Scooter entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem bisher unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-6060 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Pkw beschädigt

Von Freitag auf Samstag wurde im Mühlenweg in Aurich unter anderem der Lack eines dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten grauen Mercedes-Benz zerkratzt. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-6060 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Terrassentür eingeschlagen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Straße Am Wilhelminenholz in Aurich die Verglasung einer Terrassentür eingeschlagen. Zeugen, die Hinweise geben können, die zur Ermittlungen des bisher unbekannten Täters führen könnten, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-6060 zu melden.

Wiesmoor - Geldbörsendiebstahl

Am Samstag kurz nach 11:00 Uhr kam es im LIDL-Markt in Wiesmoor, im Amaryllisweg, zum Diebstahl einer Geldbörse. Ein bisher unbekannter Täter entwendete die in einem Einkaufswagen liegende Geldbörse einer 62-jährigen Frau aus Wiesmoor. Wer zu dieser Straftat Hinweise geben kann, die zur Ergreifung des Täters führen könnten, werden gebeten sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-6060 oder direkt bei der Polizei in Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944-914050 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - alkoholisiert unterwegs

Bereits am Freitagabend wurde auf der Blitzstraße in Ihlow ein 36-jähriger Pkw-Führer kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der aus Ihlow stammende Fahrzeugführer nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind

Kurz nach 15:00 Uhr kam es am Samstag auf der Skagerrakstraße in Aurich zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw und einem 7-jährigen Kind, welches mit einem City-Rollerunterwegs war. Das Kind hatte mit seinem Roller die Skagerrakstraße bei der dortigen Baustelle überquert, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw, der die Straße befuhr. Der Pkw-Führer sprach anschließend noch mit dem Kind und hatte sich nach dessen Wohl erkundigt. Da das Kind angab, dass nichts passiert sei, wurden keine Personalien ausgetauscht. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass das Kind bei dem Zusammenstoß doch leicht verletzt wurde, sodass der Verkehrsunfall später von den Eltern des Kindes angezeigt wurde. Der Führer des Pkw, oder Zeugen die Hinweise zu diesem geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-6060 zu melden.

Sonstiges

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Körperverletzung

Auf dem Hager Ortsfest kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 23-jährigen aus Osnabrück und einem 21-jährigen von Norderney. Im Verlauf des Streites schlug der Osnabrücker unvermittelt dem Norderneyer mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser eine Krone verlor. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Verkehrsgeschehen

Norden - Fahren ohne Versicherungsschutz

Am Samstagabend gegen 22.15 Uhr wurde in der Heerstraße in Norden der Fahrer eines EScooters kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Ein Ermittlungsverfahren gegen den 34-jährigen Norder wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Sonstiges

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Neuschoo - Einbruch in leerstehendes Haus

Unbekannte sind in Neuschoo in ein leerstehendes Wohnhaus eingebrochen. Die Täter verschaffen sich gewaltsam Zutritt zum Haus im Kummerweg und durchsuchten das Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde ist bislang nicht bekannt. Ereignet hat sich der Vorfall im Laufe der letzten vier Wochen. Hinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971-926500 entgegen.

Ochtersum - Abdeckungen für Strohballen gestohlen

Unbekannte haben in Ochtersum zwei Abdeckungen für Stohballen gestohlen. Die beiden circa 25 x 10 Meter großen Vliesabdeckungen wurden zur Abdeckung von Strohballen im Bonnisweg genutzt. Ereignet hat sich der Vorfall in der Nacht zum Samstag zwischen 19:30 Uhr und 6 Uhr. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971-926500 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - alkoholisiert Auto gefahren

Die Polizei kontrollierte in der Nacht zum Sonntag in Wittmund eine Autofahrerin. Die 50-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen fuhr mit ihrem Mazda gegen 2:30 Uhr auf der Jeverstraße. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Sonstiges

