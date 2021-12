Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe klettern über das Dach in Firma

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte sind am Samstag vor einer Woche in eine Firma an der Talstraße eingebrochen. Der Betrieb in der vom Hochwasser betroffenen Firma ruht derzeit. Die Täter kletterten von hinten auf das Firmendach, hebelten ein Fenster auf und entwendeten Werkzeugteile im Wert von mehreren Tausend Euro. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell