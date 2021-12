Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit in Hotellobby/ Einbruch in Keller/ Jugendliche werfen Flasche und Schneeball

Lüdenscheid (ots)

Wegen nicht aufgesetzter Masken ist es am Sonntag zu einem Streit in einem Hotel an der Parkstraße gekommen. Zwei Männer durchquerten um 4.20 Uhr die Lobby ohne Mund-Nase-Schutz. Auf Ansprache eines Mitarbeiters reagierten die Männer nicht. Als der Mitarbeiter energischer wurde und nach der Zimmernummer fragte, um zu ergründen, ob die Fremden überhaupt Gäste des Hotels waren, zückte ein 20-jähriger sein Smartphone und fotografierte den Mitarbeiter. Der nahm ihm das Handy aus der Hand und warf es auf den Boden. Dafür bekam er von dem 20-Jährigen mehrere Faustschläge. Das Hotel holte die Polizei. Die Kontrahenten zeigten sich gegenseitig an. Der 20-jährige Berliner war tatsächlich Gast des Hotels, musste allerdings auf einen weiteren Aufenthalt dort verzichten und sich ein anderes Quartier suchen. Er verließ das Hotel allerdings erst nach mehrfacher Aufforderung durch die Polizeibeamten.

Unbekannte sind am Sonntag in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Börsenstraße eingebrochen. Gestohlen wurde nach den ersten Erkenntnissen jedoch nichts.

Mehrere Jugendliche bewarfen am Freitag an der Thünenstraße ein Kleinkind mit einer Plastikflasche und ein geparktes Fahrzeug mit einem Schneeball. Der Wagen wurde leicht beschädigt. Als der Fahrer ausstieg und sich beschwerte, wurde er beschimpft und beleidigt.

Ein 37-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag zunächst versucht, Unterschlupf im Gewahrsam der Polizei zu finden. Als die Polizei ihm das nicht gewährte, rief er vom Sauerfeld über die Notrufnummer einen Rettungswagen und gab an, er habe Atemnot. Der Rettungsdienst sammelte ihn ein und wollte ihn, obwohl die Rettungshelfer bei ihm keine Probleme feststellten, ins Krankenhaus bringen. Unterwegs wurde er jedoch laut und aggressiv. Als der Fahrer anhielt, sprang der Mann aus dem Wagen und rannte davon. Die Polizei suchte vergeblich nach ihm. Die Beamten schrieben eine Strafanzeige wegen Missbrauches von Notrufen. (cris)

