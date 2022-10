Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfall mit drei beteiligten Autos, Fahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 27-jähriger Recklinghäuser kam am Sonntag um 22 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Auto. Aufgrund der Aufprallwucht wurde das geparkte Auto noch auf einen davor geparkten Wagen geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Das Auto des Recklinghäusers wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 9.000 Euro. Die Unfallörtlichkeit liegt etwa 100m westlich der Anne-Frank-Straße. Der Recklinghäuser war in Richtung Scherlebeck unterwegs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell