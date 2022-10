POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Raser und illegales Tuning - Schwerpunkteinsatz am Samstag - Rund 200 Geschwindigkeitsverstöße - erneut Fahrzeuge sichergestellt - Szenetreffen in Gladbeck

Polizeipräsidium Recklinghausen

Für die Fahrer schneller Kraftfahrzeuge ist es meist der Rausch der Geschwindigkeit, der, wenn auch nur kurzfristig, für eine verantwortungslose Fahrweise im Straßenverkehr sorgt. Welche Folgen dabei aber ein unbedachter Moment, oder ein unvorhergesehenes Ereignis haben können, daran denkt in diesem Moment niemand. Fakt ist aber, dass kein Fahrzeugführer die Gegebenheiten auf der Straße immer genau vorhersagen kann. Daher ist Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr geboten.

Nicht selten führen verbotene Kraftfahrzeugrennen zu schweren Verkehrsunfällen, bei denen nicht nur die Fahrer selbst, sondern auch andere Unbeteiligte zu Schaden kommen.

Aus diesem Grund führt die Polizei regelmäßige Kontrollen zur Bekämpfung der Raser und illegalen Tuningszene durch. Das Ziel ist dabei die Reduzierung von Unfällen bzw. der Gefahren, die zu einem größeren Schadensereignis führen könnten.

Im Laufe des Jahres 2022 stellten die Beamtinnen und Beamten bislang 88 Autos und Kräder in 14 Sondereinsätzen sicher, bei denen, aufgrund der technischen Veränderungen, ein Erlöschen der Betriebserlaubnis im Raum stand und genau überprüft werden musste.

Am Samstag, den 15.10.2022, fand in den späten Abendstunden wiederholt eine solche Sonderkontrollaktion der Polizei Recklinghausen im Kreisgebiet und der Stadt Bottrop statt. Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamte kontrollierten die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten, überprüften Fahrzeuge und Personen an möglichen Szenetreffpunkten sowie die technische Ausrüstung der Fahrzeuge. Hier die Bilanz der Kontrollaktion am 15.10.2022:

- Über 1.000 kontrollierte Fahrzeuge - fast 200 festgestellte Geschwindigkeitsverstöße - in 18 Fällen Erlöschen der Betriebserlaubnis auf Grund technischer Veränderungen - 2 sichergestellte Fahrzeuge - 1x Führen eines Kfz unter Drogeneinfluss - 1x Führerscheinsicherstellung

Bei einem Tuningtreffen in Gladbeck (Parkplatz Mc Donalds)sind rund 200 Fahrzeuge und etwa 500 Personen festgestellt worden.

Die Polizei wird auch weiterhin, ob in Sondereinsätzen oder im täglichen Dienst, konsequent gegen Raser und illegale Tuner vorgehen.

Seit Einführung des § 315d StGB Ende 2017 sind die Fallzahlen der verbotenen Kraftfahrzeugrennen auf den Straßen des Polizeipräsidiums Recklinghausen kontinuierlich angestiegen.

Besonders dramatisch endeten zwei verbotene Kraftfahrzeugrennen in Bottrop (09/2018) und in Marl (04/2019). Hierbei kamen insgesamt fünf Menschen ums Leben, drei waren Beifahrer.

