Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Unfall auf der L87 - Radfahrerin schwer verletzt

Bramsche (ots)

Am Mittwochmittag befuhr eine 68-Jährige gegen 13:15 Uhr mit ihrem Fiat die Ruller Straße in nördliche Fahrtrichtung. Als die Frau aus Bramsche nach links auf die Evinghausener Straße einbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden Radfahrerin. Die 62-jährige Pedelec-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pedelec und am PKW entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

