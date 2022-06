Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Rauchentwicklung im Waldgebiet nahe Philosophenweg - PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet kam es am frühen Donnerstagabend, kurz nach 18.00 Uhr, zu einer deutlich sichtbaren Rauchentwicklung unweit des Philosophenweges in Heidelberg. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es an einer Hanglage zwischen Fuchsrondell und der Bismarcksäule zum Brand von bodennahmen Laub und Unterholz ohne bedeutende Vegetation . Aufgrund der steilen Hanglage geriet eine Fläche von 10x10 Meter in Brand, der durch die alarmierte Berufsfeuerwehr Heidelberg schnell gelöscht werden konnte. Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben sich bislang nicht.

